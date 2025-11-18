Студио Actualno:

Софийска община плесна с ръце: Ето, паркирането изчисти въздуха!

18 ноември 2025, 10:12 часа 435 прочитания 0 коментара
Софийска община обяви голяма победа срещу многогодишния проблем с мръсния въздух. Местната власт обяви в свой пост във Фейсбук, че въвеждането на Нискоемисионни зони (НЕЗ) е направило въздуха по-чист с 10%, а на места - с до 1/4.

"Благодарение на НЕЗ азотният диоксид в центъра на София спадна с над 10%", посочват от общината.

Източник: Facebook/Столична община

25% спад на замърсяването

"Между декември 2024 г. и февруари 2025 г. концентрациите на азотен диоксид (NO2) – един от най-проблемните замърсители на въздуха, са намалели с над 10% спрямо същия период година по-рано. Още по-впечатляващо – в централните точки около Малкия ринг понижението достига почти 25%", посочват от Софийска община, цитирайки изследване на екологично сдружение "За Земята".

Източник: БГНЕС

Проучването сочи, че през декември 2024 г., първият ефективен месец на Зоната с ниски емисии от транспорта, има редукция в нивата на NO2 от порядъка на 22% спрямо предходния месец. За точките, разположени в Малък ринг, тя достига почти 25%. Това, според авторите на изследването, говори за връзката между намаляване на замърсяването от трафика и прилагането на мярката.

Колите замърсяват, зоните са оправдани

Според местната власт изводът е ясен - "когато ограничим най-замърсяващите автомобили, въздухът в града се променя осезаемо". В позицията се посочва, че двигателите с вътрешно горене са основен източник на NO₂, а ефектът от прилагането на мярката се усеща още през първата зима с реален контрол и видеонаблюдение.

Нискоемисионната зона е само началото на по-дългосрочната трансформация към по-чист и по-здравословен град, се посочва още в позицията.

Припомняме, че миналата седмица беше приета най-мащабната промяна в модела на паркиране в София, от въвеждането на синята зона през 2005 г. насам. Синята и зелената зона за паркиране в София разшириха обхвата си, а цените им скочиха двойно.

 

Десислава Любомирова
