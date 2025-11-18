А пари за 100 Rafale за Украйна? Ще има, по-лошото е, че НАТО получава голям подарък: Руски и американски анализи

Имат ли пари Киев и Париж, за да изпълнят заявения меморандум за 100 изтребителя Rafale за Украйна до 2035 година? В материал на The Wall Street Journal се изказват сериозни съмнения, че това е осъществимо от финансова гледна точка.

Основанията за съмнения – все още в ЕС няма съгласие за нов заем от първоначално 140 млрд. евро, вече 183 млрд. евро за Украйна, гарантиран със замразени в Европа руски активи. Рамковата идея за този заем е такава, че по същество предполага де факто конфискация на руски активи и Белгия, където са замразени най-много руски активи, иска гаранции, че в случай на загуба на бъдеща съдебна битка с Русия изплащането на обезщетение няма да легне само върху „плещите“ на Белгия. Отделно, Франция отдавна се бори да намали своя бюджетен дефицит и точно заради последствията от това финансово състояние имаше големи протести – Още: "Да блокираме всичко": Стотици задържани при протестите във Франция (ВИДЕА)

Освен това, Лео Периа-Пене, изследовател във Френския институт за международни отношения, не изключва възможността Dassault Aviation, която произвежда изтребителите Rafale, да се сблъска с трудности при производството на 100 изтребителя през следващите 10 години. Периа-Пене сподели, че са необходими около две до три години, за да се произведе Rafale. През октомври компанията обяви, че има 233 поръчки за самолети, които планира да достави през следващите 5 години. "Засега това са само празни думи", коментира Периа-Пене обещанията на Макрон, пише The Wall Street Journal.

В Русия тревога от сделката има, но по-скоро за друго

СНИМКА: Getty Images

"Подобна демонстрация на дългосрочни намерения е по-скоро геополитически сигнал, отколкото реален договор за доставка на оръжие. Флот от над 200 модерни самолета е рядкост дори за страните от НАТО, да не говорим за разходите за създаване и поддръжка на инфраструктура, боеприпаси, поддръжка и обучение на висококвалифициран персонал" - това написа в свой коментар един от най-известните руски военнопропагандни телеграм канали "Два майора". Но за разлика от The Wall Street Journal, каналът има друга визия за необходимите финансови средства: "В същото време е доста безсмислено да се пита откъде ще вземат пари, за да закупят дори половината от това, което са планирали. Страните от ЕС финансират обществените поръчки за отбрана на Украйна, която ще използва тези средства за закупуване на оборудване от европейски компании и ще осигурява поръчки на военните си заводи за десетилетия напред, което ще направи модернизацията и разширяването на производството им рентабилни".

И главното руско опасение: "Много по-важно в този контекст е последователното адаптиране на Украйна към стандартите на НАТО, ключов компонент от чиято военна стратегия е въздушното превъзходство. Обширната мрежа от съветски летища, адаптирани през годините за самолети на НАТО, представлява ценен актив на източния фланг на НАТО. Обучението на хиляди специалисти за обслужване на самолети по стандартите на НАТО също е ресурс, който не може да си купиш на пазара при старт на война. Тези специалисти трябва да бъдат обучени предварително и дори ако Украйна в крайна сметка не получи изтребителите, останалата ѝ територия ще разполага с инфраструктурата и персонал за обслужване на основните типове бойни самолети на НАТО. Надяваме се, че никой не планира да остави такъв подарък за НАТО".

"Два майора" прави и обзор какво притежава Украйна като военен въздушен флот – няколко десетки модифицирани съветски изтребители, няколко френски изтребителя Mirage 2000 и 80 F-16. Това е доста интересно признание, защото руското военно министерство твърди в актуалната си сводка от 17 ноември, че Русия унищожила 668 украински самолета – а Украйна никога не е имала дори наполовина толкова в историята си.

Cockpit footage from a French-supplied Mirage 2000 in Ukrainian service, engaging and knocking down a Russian cruise missile with a R.550 Magic air-to-air missile. pic.twitter.com/JUlZBhFI97 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 17, 2025