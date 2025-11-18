Студио Actualno:

България – Грузия: Кога и къде да гледаме последния мач на „лъвовете“ в световните квалификации?

18 ноември 2025, 09:40 часа 359 прочитания 0 коментара

Националният отбор по футбол на България приема днес тима на Грузия в последния си мач от квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година. Двубоят тази вечер е без абсолютно никакво значение и за двата тима, които отдавна изгубиха шансове да се борят за място на турнира. „Лъвовете“ все още нямат спечелена точка и заемат последното място в група „E“ след пет загуби в 5 двубоя. Грузия са трети с три пункта в актива си. Единствената победа на тима дойде именно срещу България. Лидер е съставът на Испания с 15 точки, докато втората позиция е за Турция, които имат 12 пункта.

България – Грузия: Начален час и ТВ

В последния си мач от световните квалификации националният отбор на България отстъпи като гост на Турция. Двубоят в Бурса завърши при резултат 2:0 за домакините - Хакан Чалханоглу се разписа от дузпа, а Атанас Чернев си вкара автогол. „Лъвовете“ можеха да стигнат до попадение, през втората част, но удар на Георги Русев срещна гредата.

Грузия също претърпя поражение в последния си двубой в квалификациите. Тимът на Вили Саньол бе прегазен у дома от Испания. Срещата завърши при резултат 4:0 за „Ла Фурия“, а попаденията реализираха Субименди, Феран Торес и Оярсабал, който се разписа на два пъти.

Национален отбор по футбол на Грузия

В колко часа започва мачът между България и Грузия?

Световната квалификация между България и Грузия е насрочена за тази вечер като ще започне в 21:45 часа. Двубоят между двата тима ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Коя телевизия ще излъчва двубоя между България и Грузия?

Мачът между България и Грузия ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Срещата ще бъде излъчвана по БНТ, както и по БНТ3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко най-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

