Роналдо на среща с Доналд Тръмп в Белия дом

Според медии в САЩ и Португалия суперзвездата Кристиано Роналдо ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом днес - 18 ноември. Роналдо изрази желанието си да се срещне с Тръмп в интервю с журналиста Пиърс Морган. Португалецът каза: „Той е един от най-важните хора, от тези, които искам да срещна. Надявам се това да се случи някой ден, ако ми се отдаде възможност“.

Роналдо: „Тръмп е от хората, които могат да променят света“

Според медиите тази му мечта ще се осъществи, а американският президент ще приеме и принца на Саудитска Арабия Мохамед Бин Салман. В същото интервю Роналдо заяви: „Той е един от хората, с които искам да седна и да проведа добър разговор. Искам да го срещна някой ден, той е от хората, които харесвам, защото прави неща и това ми харесва. Доналд Тръмп е от хората, които могат да променят света“.

Кристиано Роналдо замина да играе в Саудитска Арабия за Ал Насър през 2023 г. Той гони може би най-големия рекорд в кариерата си – да отбележи 1 000 гола. Засега той е вкарал 103 гола в 116 мача за саудитския клуб и има общо 953 в кариерата си. След като стана първият футболист в историята, вкарал 900 гола в официални мачове, сега Роналдо е само на 47 попадения от това да достигне мечтаните 1 000.

