Не всеки ще може да научава всичко за сделките с имоти в България: Защо?

Правосъдното министерство е инициирало нова реформа по отношение на сделките с недвижими имоти, която може кардинално да засегне достъпа до обществена информация, научи Actualno.com. Става въпрос за инициирана от ведомството реформа в Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г. Според мотивите на вносителите се предвижда, че всякакъв вид преписи от вписани актове ще могат да бъдат издавани само на лица, които имат пряко касателство с конкретната сделка или имотен въпрос.

Изброени са и въпросните заинтересовани страни - роднини, упълномощени, нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, съдебна власт и други. "За всички останали лица, извън посочените по-горе, предоставянето на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани актове е поставено в зависимост от доказването на правен интерес. Въз основа на посочените от заявителя обстоятелства и представените от него документи съдията по вписванията ще преценява наличието на такъв интерес за всеки конкретен случай, като чрез примерно изброяване в проекта са посочени и най-честите хипотези", е записано в мотивите. Предвижда се още да бъде въведена и нова услуга, с която всеки титуляр на вещни права върху недвижим имот в реално време ще получава информация дали е извършена справка или е предоставен препис или препис-извлечение от акт, отнасящ се за негов имот.

Като резултат от тези евентуални промени от правосъдното министерство подчертават, че се цели да се осигурят по-добри гаранции за защита на правото на собственост, да се избегне намесата в личната сфера на гражданите и да се ограничи възможността за извършване на имотни измами, видя още Actualno.com.

Опит за цензура?

В процеса на общественото обсъждане от неправителствената организация "Програма Достъп до Информация" алармираха, че с предложените текстове се прави пореден опит за цензура и спиране на достъпа до информация за имотни сделки. Факт е, че информацията от регистъра помага за изясняване на фактологични ситуация при подготовка на журналистически материали. "Ние сме притеснени и обезпокоени от този проект. Не за първи път се прави опит за ограничаване на достъпа до документи, свързани със сделките с недвижими имоти, под претекст сигурност на собствеността", пише адв. Александър Кашъмов от организацията.

В своето становище от "Програма Достъп до Информация" уточняват, че основна цел на проекта за изменение и допълнение, според заявеното в Strategy.bg и проекта на доклад до Министерския съвет, е да се ограничи публичният достъп до документи, отразяващи сделките с недвижими имоти. Според изложените в този доклад мотиви, "публичността на книгите за вписвания в последните години" била "започнала да има обратна на целената функция". Вместо да се постига гарантиране "сигурността на собствеността, нерядко се използва за постигане на противоправни цели".

И още: "Следва да се подчертае, че имотният регистър е публичен съгласно нормативната уредба от края на 19 век насам. Справките по нотариални актове са традиционно публични в продължение повече от столетие. През последните 30 години постоянно се алармира за измами при сделки с недвижими имоти и при функционирането на търговските дружества. Особено сериозни бяха тези измами през 90-те години, имаше и пикове в десетилетието 2000 – 2010 г. Чрез различни промени в нормативната уредба и практиките държавата и представители на съответните правни професии развиха средства за противодействие", пишат в своето становище, видя Actualno.com.

Според експертите същевременно през годините наличието на практики, свързани с измами (в житейския смисъл на думата, а не в юридическия) често пъти са служели като параван за опити от страна на едни или други фактори в обществото да придлагат мерки за ограничаване на достъпа до информация до едни или други категории публично достъпни документи и информация.

Сравняваме ли круши с ябълки?

Основните мотиви в доклада на министъра на правосъдието се изразяват в твърдението, че публичността е започнала да пречи на защитата на собствеността. Не се сочат никакви данни в тази посока, нито се сочат анализи, доклади или други публично достъпни източници. Дори правните термини не се ползват прецизно, тъй като статистика за "имотни измами" както те се наричат съгласно житейската терминология, не се съдържа в докладите на прокуратурата, пишат в своя доклад още от неправителствената организация.

Те настояват, че липсва каквато и да било фактологическа основа за замисляната радикална промяна в публичността на информацията относно сделки с недвижими имоти. "Вместо това остава впечатлението за идеологически подход, при който се обещава решение на проблем, който не е дефиниран ясно и отчетливо. Поначало решения са възможни само на проблеми, които предварително са ясно установени и надлежно анализирани".

