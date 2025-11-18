Тръмп на крачка от нови санкции срещу Русия: Само да има последната дума

Правителството на САЩ може да наложи нови санкции срещу Русия, ако бъдат изпълнени определени условия.

Високопоставен служител от Белия дом заяви, че президентът Доналд Тръмп е готов да подпише закон за налагане на санкции срещу Москва, стига да запази правомощията си за вземане на крайното решение по въпроса.

Съгласие срещу последната дума

Още: Тръмп с нова заплаха срещу всяка държава, работеща с Русия

По-рано Тръмп заяви пред журналисти, че е съгласен с налагането на санкции на страни, имащи бизнес отношения с Русия. Републиканците в Конгреса вече работят по такъв законопроект, предаде Ройтерс.

Ескалацията в отношенията САЩ - Русия дойде след провала на Москва да договори мирно споразумение с Украйна.

"Той ще го подпише. Сигнализира за това снощи", заяви служителят на Белия дом в отговор на въпроса дали Тръмп е готов да подкрепи законопроекта.

Белият дом обаче ще настоява за конкретна формулировка като гаранция, че Тръмп ще запази контрола си върху санкциите и ще има последната дума.

Още: Москва заплаши Белгия с последици, ако изземе запорираното руско имущество

"Винаги е било важно за Белия дом и за президента в пакета от санкции да има клауза, която му гарантира, че има последната дума за взимане на решение по въпроса. Така че, стига това да е изпълнено, мисля, че президентът би се радвал да подпише законопроекта", допълни източникът.

Мирните преговори продължават

Служителят добави, че Белият дом продължава преговорите си с Русия за прекратяване на войната.

"Определено все още работим по това. Просто не е било в центъра на новините, защото се случват толкова много неща", допълни той.

Още: САЩ отмениха част от санкциите срещу Беларус

Наскоро Тръмп обяви, че е направен "значителен прогрес" по отношение на прекратяването на войната в Украйна. Той изрази увереност, че може да спре военния конфликт, тъй като Русия ще иска "да прави бизнес" със Съединените щати.