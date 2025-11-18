ЦСКА изпреварва Левски за новата звезда на българския футбол

ЦСКА е напът да изпревари Левски за новата звезда на българския футбол. Става въпрос за 25-годишното крило на втородивизионния Вихрен – Лео Пимента. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, кариоката прави истински фурор във Втора лига като от началото на кампанията има на сметката си седем попадения и една асистенция в 15 двубоя за тима от Сандански.

От ЦСКА вече са говорили с футболиста и Коко Динев

Според информациите ЦСКА има сериозна преднина пред Левски в битката за Лео Пимента, след като той е бил наблюдаван на живо от главния скаут на „армейците“ Методи Томанов по време на мача между Вихрен и Миньор Перник. Босът на „червените“ дори е говорил с крилото за евентуалния му трансфер в състава на Христо Янев. От ЦСКА също така са се свързали и с шефа на клуба от Сандански Коко Динев, за да стартират преговори за бразилеца.

"Армейците" имат остра нужда от класни крила

ЦСКА има остра нужда от класни футболисти по крилата, тъй като Христо Янев е принуден да използва там Илиан Илиев или Давид Пастор, които не играят на тази позиция. Големият плюс на Лео Пимента е, че той може да действа и по двата фланга на атаката, а това ще даде на треньора на „армейците“ по-голяма свобода при избора на стартов състав. Очаква се в следващите седмици да има по-голяма яснота около бъдещето на кариоката.

