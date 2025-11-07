Песков: Приятелите ни от Пхенян имат право да си изстрелват ракети. Путин не е сърдит на Лавров

Нашите приятели от Северна Корея имат пълното право да си изпробват ракети - така говорителят на Кремъл Дмитрий Песков защити Пхенян часове след като Ким Чен Ун за пореден път изстреля балистична ракета, този път към Японско море.

"Уважаваме законното право на нашите приятели от Корейската народнодемократична република да гарантират собствената си сигурност и да предприемат мерки в тази насока", каза Песков на всекидневната си пресконференция, предаде Франс Прес, чийто репортер присъства на брифинга.

Новината идва броени дни след като южнокорейското разузнаване представи пред депутати доклад при закрити врата, че е засякла признаци за набиране и обучение на войници в Северна Корея, вероятно в подготовка да бъдат изпратени в Русия. Това става след като в сряда, 5 ноември, севернокорейски официални представители водиха преговори с руска делегация, водена от зам.-министъра на отбраната Виктор Горемикин. На срещата е било обсъдено разширяване на сътрудничеството в съответствие със "задълбочените двустранни отношения".

Още: Приходите от петрол и газ са се сринали с 30%: Руското финансово министерство

Лавров не бил изпаднал в немилост

Същевременно пак днес Дмитрий Песков отхвърли спекулациите, че руският външен министър Сергей Лавров е изпаднал в немилост пред Владимир Путин.

На въпрос на журналист той заяви, че тази информация "не отговаря на реалността" и че Лавров продължава да изпълнява задълженията си като външен министър.

"В тези съобщения няма нищо, което да отговаря на истината", увери Песков.

Още: Украинските дронове затягат обръча: Москва под сериозна заплаха да е без ток на Нова година