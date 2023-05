На ръба на война сме със САЩ, предупреди руски зам.-външен министър

"Ние работим, за да запазим отношенията със Съединените щати от пропадане в бездната на открит въоръжен конфликт, ние вече сме на ръба, на ръба на тази пропаст", каза той.

Високопоставеният дипломат посочи още, че американски представители се опитват да демонстрират необвързаност и "прокарват в световните медии тезата, че Вашингтон не е замесен" в "терористичната атака срещу Кремъл". По думите му, контактите между Москва и Вашингтон се поддържат при необходимост, включително на високо ниво. Има канали и се осъществяват контакти, включително и при необходимост на политическо ниво по високите етажи, каза той, предаде БГНЕС.

Песков: САЩ стоят зад атаката с дрон срещу Кремъл

Иначе е показателно как веднага след атаката един от най-известните руски пропагандисти - кореспондентът на "Известия" Александър Сладков публикува съобщение в Телеграм, в което зададе въпрос за какво се харчат парите на руските данъкоплатци след всички уверения с какви оръжия за защита разполага Русия:

Even the worst of propagandists are a bit lost of words. Sladkov says the attack was done by NATO and questions where all the billions for Russian state security went. It's pure embarrassment. pic.twitter.com/KkRormHa4c