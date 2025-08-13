Войната в Украйна:

13 август 2025, 16:06 часа 388 прочитания 0 коментара
Треньорът на Локомотив Авиа: Казийски е в топ форма, завръщането му е отлична новина за българския волейбол

Треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов потвърди сензационната новина, че най-добрият българския волейболист в последните години Матей Казийски е пред завръщане в България и ще облече екипа на Локомотив.

Матей Казийски ще помогне за развитието на спорта 

„Да, разбрахме се с Матей. На 90% всичко е уредено, но все пак той трябва да се върне и да подпише договор. Това е отлична новина, не само за Локомотив, но и за българския волейбол. Все пак Казийски е най-добрият български играч в последните 20 години. Дори и да не е в твоя отбор, младите ще израстват покрай него“, каза Найденов пред БТА.

Матей Казийски

На въпрос дали с Матей Казийски Локомотив може да атакува шампионската титла, след като бе вицешампион през миналата година, Найденов отговори: „Това е идеята, да вдигнем още нивото. Това е сензация, стимул за всички. Знаете, че ще играем и в европейските турнири и той ще ни бъде от голяма полза“.

„Казийски е уникален професионалист, и на 40 години е в топ форма и много млади състезатели могат да му завиждат. Гледал съм го миналата година в Милано, в идеално състояние е“, сигурен е треньорът.

„Ние нямаме проблем да говорим с Казийски. С него бяха разговори, преговори. Нещата вървяха по този ред. Разбрахме се бързо, но имаше детайли, които трябваше да бъдат уточнени“, каза още Найден Найденов.

Междувременно стана ясно, че Матей Казийски ще бъде представен официално от Локомотив Авиа следващата седмица.

