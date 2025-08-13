Горят 850 дка в защитена местност край Тутракан

Пожарникари и горски служители продължават борбата с огъня в защитената местност Калимок - Бръшлен край Тутракан. Огънят е лумнал вчера, предаде БНР, цитирано от БГНЕС. По приблизителни оценки пожарът е засегнал площ около 850 дка. Кметът на село Нова Черна каза, че местността е труднодостъпна и най-ефективно ще бъде използването на въздушна техника за гасенето на пожара.

Реагирано е веднага при получаване на сигнала - на мястото са и огнеборци и горски служители, допълни той.

Според еколози пълна оценка на щетите ще се направи след погасяването на пожара.

Вчера при извършена проверка в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна, община Тутракан, не са установени засегнати птици.

Припомняме, че в местността гнездят къдроглави пеликани.