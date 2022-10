На украинците не им пука за руската забрана за износ на зърно, 12 кораба потеглиха от Одеса

Така от пристанищата "Одеса", "Черноморск" и "Пивденни" (Порт Южен) 12 кораба с общо 354,5 хиляди тона зърно са поели към страните от Африка, Азия и Европа. Сред тях е и корабът "IKARIA ANGEL" с украинска пшеница за Етиопия, която е на ръба на гладната смърт. "Това е седмият кораб, нает по Световната продоволствена програма под егидата на ООН", се казва в съобщението на ведомството.

Делегации от ООН и Турция са осигурили 10 екипа от инспектори, които да проверят 40 кораба като част от „зърнената инициатива“, пише в Twitter и министърът на инфраструктурата на Украйна Александър Кубраков. Той посочва, че планът за проверка на корабите е приет от украинска страна, а руската делегация е информирана.

Today 12 🚢s left 🇺🇦 ports. @UN&🇹🇷delegations provide 10 inspection teams to inspect 40 🛳️s aiming to fulfill the #BlackSeaGrainInitiative. This inspection plan has been accepted by the 🇺🇦 delegation. The russian delegation has been informed.