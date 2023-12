На взривения руски кораб е имало "голям коледен подарък": Украински коментари (ВИДЕО)

"Очевидно феерично. Експлозивно-феерично, дори бих казала. Защото взривът беше наистина силен. Детонациите продължиха дълго време. Пожарът беше мащабен. Така че тепърва ще чакаме актуални данни, защото се водят бойни действия. След това ще трябва да съберем изчерпателна информация за резултатите от нея", отбеляза Хуменюк.

ОЩЕ: Украйна взриви руски военен кораб - дойде ли F-16? (ВИДЕО)

Remnants of the Ropucha-class landing ship Novocherkask are cooking off in the port of Feodosia. pic.twitter.com/68L0Pct78x