Войната в Украйна:

Началникът на руския генералния щаб: Продължаваме войната

30 август 2025, 18:13 часа 482 прочитания 0 коментара
Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов заяви днес, че руската армия продължава непрестанното си настъпление по цялата фронтова линия в Украйна, предаде Ройтерс.  „Стратегическата инициатива се намира изцяло у руските войски“, заяви Герасимов В обръщение към заместниците си, цитирано от ТАСС. "Днес ще уточним задачите на войсковите групи в различните направления през есенния период“, допълни той.

Какъв процент от четирите области контролира Русия?

В обръщението, публикувано в официалната медия на министерството на отбраната на Русия – „Звезда“ – Герасимов заяви, че в момента Русия контролира 99,7% от украинската Луганска област, 79% от Донецка, 74% от Запорожка и 76% от Херсонска област.

В отчета си за пролетно-лятната кампания за настоящата година той докладва, че от март насам Русия е завзела повече от 3500 кв. км украинска територия и е поела контрол над 149 населени места.

Според него в момента Въоръжените сили на Руската федерация изпълняват успешно задачи по създаване край границите на страната в украинските Сумска и Харковска област на зони за сигурност.

Той допълни, че в момента са блокирали напълно град Купянск в Донецка област и контролират около половината му територия, предаде ТАСС.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
руска армия война Украйна руска окупация Валерий Герасимов руски генщаб
