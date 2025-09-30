Войната в Украйна:

Закъсненията на полетите на летището в Атина продължават

30 септември 2025, 15:00 часа 350 прочитания 0 коментара
Закъсненията на полетите на летището в Атина продължават

Закъсненията на полетите на летището в Атина продължават, тъй като гръцките авиодиспечери изглеждат неотстъпчиви, като почти нямат възможност за преговори с Министерството на транспорта, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Всичко започна миналия четвъртък, когато диспечерите неочаквано решиха да ограничат броя на полетите, които управляват на международното летище в Атина, „възстановявайки операциите до нормалния лимит на капацитета“, както твърдят, чрез „съкращаване“ на допълнителните полети, които са обслужили през лятото.

Това причини сериозни смущения в разписанието на летището в Атина, където в момента се регистрират приблизително 900 движения на самолети дневно. Според данните, с които разполага Kathimerini, миналата събота 23% от пристигащите на най-голямото летище в страната са били засегнати, като 12% са със закъснение над 31 минути. Съответно, 17,4% от заминаващите са имали проблеми, като 1% са регистрирали закъснения над 31 минути.

В неделя 33% от пристигащите и 21% от заминаващите полети са имали закъснения. Нередности са наблюдавани и в понеделник, като „Катимерини“ е установила, че в определени часове на деня диспечерите са управлявали до 31 полета на час, в сравнение с 36 през летния сезон.

 По този начин контрольорите изразяват категоричното си несъгласие с новия законопроект за административната трансформация на Гражданската авиационна администрация. Самите те го характеризират като „спонтанен аборт“, твърдейки, че от първия ден на прилагането му той ще предизвика организационна парализа в органа, вместо подобрение. Има обаче и гласове, които повдигат съмнения относно финансови съображения зад реакцията на контрольорите, тъй като се очаква законопроектът да засегне определени техни предимства. ОЩЕ: Втори ден от стачката на таксиметровите шофьори в Атина

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Атина летище Гърция стачка информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес