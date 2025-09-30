Закъсненията на полетите на летището в Атина продължават, тъй като гръцките авиодиспечери изглеждат неотстъпчиви, като почти нямат възможност за преговори с Министерството на транспорта, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Всичко започна миналия четвъртък, когато диспечерите неочаквано решиха да ограничат броя на полетите, които управляват на международното летище в Атина, „възстановявайки операциите до нормалния лимит на капацитета“, както твърдят, чрез „съкращаване“ на допълнителните полети, които са обслужили през лятото.

Това причини сериозни смущения в разписанието на летището в Атина, където в момента се регистрират приблизително 900 движения на самолети дневно. Според данните, с които разполага Kathimerini, миналата събота 23% от пристигащите на най-голямото летище в страната са били засегнати, като 12% са със закъснение над 31 минути. Съответно, 17,4% от заминаващите са имали проблеми, като 1% са регистрирали закъснения над 31 минути.

В неделя 33% от пристигащите и 21% от заминаващите полети са имали закъснения. Нередности са наблюдавани и в понеделник, като „Катимерини“ е установила, че в определени часове на деня диспечерите са управлявали до 31 полета на час, в сравнение с 36 през летния сезон.

По този начин контрольорите изразяват категоричното си несъгласие с новия законопроект за административната трансформация на Гражданската авиационна администрация. Самите те го характеризират като „спонтанен аборт“, твърдейки, че от първия ден на прилагането му той ще предизвика организационна парализа в органа, вместо подобрение. Има обаче и гласове, които повдигат съмнения относно финансови съображения зад реакцията на контрольорите, тъй като се очаква законопроектът да засегне определени техни предимства. ОЩЕ: Втори ден от стачката на таксиметровите шофьори в Атина