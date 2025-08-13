Войната в Украйна:

"Да спре с кухите лозунги": Мирчев напомни на Пеевски за "Булгартабак"

„Пеевски да спре с кухите лозунги, той носи най-голямата отговорност за приватизацията на Булгартабак, разграбването на дружеството, обедняването на много хора и за щетите за държавата. Позицията му днес е продиктувана само от едно – Пеевски иска цялата държава, не иска по никакъв начин тя да се приватизира на парче", заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев във връзка с позицията на Делян Пеевски относно обявената от Министерския съвет Програма за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия.

ДБ и позицията им за държавните имоти

"Демократична България" винаги са били за по-малка роля на държавата в бизнеса и икономиката. Това обаче трябва да става по прозрачен начин, дигитализиран, с ясна проследимост, без възможност определени имоти да остават за „наши хора“. От формацията са готови да участват с предложения за реализирането на такава програма.

Депутатът Ивайло Мирчев отбеляза, че ролята на общините и останалите държавни институции трябва да бъде отчетена при преценката на необходимостта за публични нужди на определените имоти.

Мирчев допълни, че целта на програмата не трябва да е „просто едни имоти да бъдат изкарани, за да може, например, амфитеатърът в София да мине конкретни частни ръце или апетитен имот в Созопол да мине в едни хора близки до управляващите".

