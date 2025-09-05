Най-отровната змия в Европа ухапа петгодишно момиченце в Хърватия

Най-отровната змия в Европа - боа констриктор ухапа петгодишно украинско момиченце на хърватския остров Хвар, предаде македонската медия "Рацин". Лятната ваканция на украинско семейство на острова се е превърнала в кошмар.

Семейството казва, че инцидентът е станал, докато момичето е играело с приятели близо до плажен бар. След ухапването детето е започнало да губи съзнание и да повръща, а кракът ѝ се е подул.

"Собственикът на бара веднага извика линейка, но за да стигнем по-бързо, ни закара със собствената си кола до магистралата, където се прехвърлихме на линейка, която след това ни закара до хеликоптер и до болницата в Сплит", разказа майката пред хърватските медии.

В болницата момичето веднага получило противоотрова, но лекарите предупредили, че е в сериозна опасност да загуби крака си. На следващата сутрин била извършена първата спешна операция, а по-късно и втора интервенция за пълно затваряне на раната.

Детето вече е вън от опасност за живота, но все още изпитва болка и получава инфузионна терапия и антибиотици.

„Лекарите направиха чудо. Те не само спасиха живота ѝ, но и крака ѝ. Безкрайно съм им благодарна", каза майката.