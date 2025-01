Най-важните предимства на френските изтребители Mirage: Украински анализ

Кое е най-важното предимство, което френските изтребители Mirage ще осигурят на украинските военновъздушни сили (ВВС)? Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец е категоричен – способността на тези изтребители да се използват като щурмова авиация. С други думи, способността им да нанасят висококачествени удари по наземни цели – така, както Су-24 и Су-25. В този смисъл, Mirage са готова платформа за изстрелване на британско-френските ракети Storm Shadow/SCALP, уверен е Машовец.

Но не е само това – френските изтребители могат да нанасят удари "въздух-земя" и с други оръжия. Например, противорадиолокационни ракети (PRR) от тип AS37 Armat (обхватът на които е значителен, 110 -120 км), умни авиационни бомби (AASM Hammer) или противокорабни ракети (ПКР) тип Exocet (имат полубронирана част на бойната глава със 165 кг експлозиви), подходящи за обстрел както на вражески кораби, така и на наземни цели, оборудвани с електронно заглушаване. Има френски доставка на AASM Hammer, около 600 броя през 2024 година, съгласно казаното от френския министър на отбраната (въоръжените сили) Себастиан Лекорню.

A Su-25M1 BLUE28 from the 299th Tactical Aviation Brigade dropping AASM Hammer bombs on Russian positions in the Kostyantynivka direction. pic.twitter.com/9GzhNd3DuS