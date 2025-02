"Наясно сме, че там има цивилни, руснаци": Думи на чеченски генерал преди руския удар в Суджа (ВИДЕО)

"Има само цивилни в интерната – мирни хора, мирно население. Няма военни. Управлението на интерната е само от цивилни. Казвам го, защото ако бъде взето решение за удар, да сте наясно, че ще ударите цивилни, мирни жители на Курска област". Това са думи на Олексий Дмитрашковски, командир и говорител в украинската армия, касаещи интерната в Суджа, който на 1 февруари, 2025 година, беше сринат при руски обстрел и то докато там имаше десетки руснаци, цивилни. И Дмитрашковски изрича думите в разговор с чеченския генерал Апти Алаудинов – разговорът е от ноември, 2024 година. Отговорът на Алаудинов: "Разбирам. Долколкото знам, никой не планира удар по Суджа в момента. Наясно сме, че там има цивилни". Двамата водят разговор поне няколко пъти, в различни дни: "Руски удар по интерната в Суджа не е имало. И даже и да е имало, там не е трябвало да има мирни жители".

Записът на разговора беше публикуван, след като Русия удари именно въпросния интернат – по украински данни, от 90 души там, всичките цивилни, са загинали шестима, а останалите 84 са ранени, с различна степен на раните.

От публикувания запис личи, че Алаудинов на няколко пъти повтаря, че руското военно командване е наясно – в интерната в Суджа има само цивилни, руснаци. Разговорът с Дмитрашковски е във видеоформат – чува се не само гласът на чеченския генерал, но се вижда и лицето му.

Отделно – във втория разговор от украинска страна се повдигна въпросът руските цивилни да бъдат безопасно евакуирани. Алаудинов се съгласява, безусловно, по думите му: Жертви и десетки ранени в Суджа: Русия обвини Украйна, Киев показа ясно откъде идва бомбата (ВИДЕО)

Ukrainian commander Oleksiy Dmytrashkovskyy released recordings of talks with Apti Alaudinov about evacuating Sudzha’s civilians before the February 1 bombing. Ukrainian officer stressed the boarding school housed only civilians. Alaudinov admitted both he and Russia knew this.… pic.twitter.com/BiF1HV45jw

На всичкото отгоре, в края на януари (31 януари, 2025 година) Алаудинов уверява как може за 5 минути да спре всякаква подготовка за руска бомбардировка – при което от украинска страна Дмитрашковски възразява, че вече от два дни руснаците стрелят по интерната, няма ток и хората там спят на тъмно и студено. Алаудинов отговаря, че това не са части под негово командване, вероятно били други руски части, които обстрелвали. Руският удар по интерната в Суджа, който окончателно го срина, стана факт на 1 февруари, часове след това уверение: Русия бомбардира руснаци, подготвени за евакуация от украинската армия (ВИДЕО)

На целия този фон - видео от Телеграм, заснето от руски войници, които извеждат двама цивилни от зона на боеве в Донбас и думите на един от тях, че украинците са спрели да стрелят, пропускат ги да минат: "Има нещо човешко в тях":

Russian soldier shows how he bravely evacuates civilians in the Donetsk sector, commenting that the enemy saw them and did not open fire. At the same time, Russian troops are firing at any evacuation on the Ukrainian side. pic.twitter.com/o0b0hLJK0P