Kак да засадите картофи за разсад за по-голяма реколта

Ако сте опитвали само картофи, купени от магазина, е време да се насладите на забележителния вкус и удобството на домашно отгледаните картофи , като се научите как да засаждате картофи за разсад. Ключът е да започнете със сертифицирани картофи за разсад, свободни от болести. След това следвайте тези прости, стъпка по стъпка инструкции за подготовка и засаждане на вашите картофи за разсад в точното време и на точното място.

Картофите ще издържат цяла зима дори в апартамент, ако сложите това до тях

Какво представляват картофите за семе?

Картофите за семе са картофи, специално отглеждани за засаждане. За разлика от картофите, които купувате за готвене, картофите за семе не са третирани с инхибитор на растежа, който предотвратява покълването на картофите в килера ви . Изкушавате ли се да засадите картофи от магазина за хранителни стоки? Вероятно те няма да покълнат добре заради инхибиторите, освен това могат да съдържат растителни патогени, които биха могли да навредят на реколтата ви. Също така, някои сортове картофи може да са патентовани, което прави размножаването им незаконно . Винаги е най-добре да купувате картофи за семе без болести от магазини за градински принадлежности и онлайн.

Още: В столица на ЕС раздават картофи на килограм – безплатно

Кога да засаждаме картофи за семе

Времето за засаждане зависи от последната средна дата на замръзване. Обикновено времевият прозорец за засаждане на картофи е две до четири седмици преди последната дата на замръзване във вашия район през пролетта . Това може да бъде още през март и чак през май за северните райони. В топлите райони картофите за семе често се засаждат през есента или зимата. Картофите се формират най-добре при температури на почвата между 15 и 22°C.

Как да подготвим семенни картофи за засаждане

Преди да можете да засадите картофи за разсад, те се нуждаят от малко подготовка, за да им помогнете да се развият успешно във вашата градина.

Още: Добавете една лъжица към врящите картофи: Ще омекнат по-бързо, а вкусът ще ви зарадва

1. Покълнете семенните картофи

Ще имате по-голям успех при засаждането, ако засадите „нарязани“ или покълнали картофи за разсад вместо картофи без кълнове. Клубените със здрави издънки получават предимство в процеса на растеж и е по-малко вероятно да изгният в земята.

За да поникнете семенните си картофи, поставете ненарязаните грудки на място с ярка светлина и хладни температури за няколко дни. Очите (пъпките) на картофите ще набъбнат и ще покълнат.

2. Нарежете семенните картофи

Още: Колко масло се слага в картофеното пюре за перфектната пухкава текстура

В зависимост от размера им, вашите картофи за семе може да се нуждаят от нарязване след отделяне. С помощта на остър, чист нож нарежете големите картофи за семе на по-малки парчета с поне две очи или кълнове на всяко парче. Всяко от тези очи ще поникне в ново растение. Малките картофи за семе с диаметър под 5 см могат да се запазят цели.

Това свинско с картофи и грах е перфектно в студените есенни вечери

3. Оставете парчетата да изсъхнат

След като нарежете картофите, разпределете парчетата на един слой върху тава и ги оставете да съхнат два до три дни на добре проветриво място, за да се образува калусен слой по отрязаните краища. Това допълнително време за сушене помага да се предпазят картофите за семе от гниене, след като бъдат засадени в земята.

Подготовка на място за посадъчен материал от картофи

Още: Постна мусака с картофи, ориз и зеленчуци, която се харесва и на месоядните

Преди да засадите вашите картофи за разсад, използвайте тези съвети, за да осигурите най-добрите условия за отглеждане на вашата картофена реколта.

Изберете слънчево място . Изберете място с пълно слънце, което означава поне 6 часа пряка, нефилтрирана слънчева светлина дневно.

Осигурете добър дренаж. Добре дренираната почва е ключова, защото клубените се образуват под повърхността и в лошо дренирана почва или тежка глина те вероятно ще изгният, преди да са готови за прибиране на реколтата.

Обогатете почвата. Вкарайте 5-сантиметров слой компост в градинската си почва, преди да засадите. Тази органична добавка към почвата ще подобри почвеното плодородие и дренаж.

Още: Колко точно трябва да се варят картофите за приготвяне на перфектното картофено пюре

Редувайте културите. Избягвайте да засаждате картофи на същото място, където през последните три години са отглеждани картофи и други растения от семейство Паслън (домати, патладжани, чушки). Редуването на културите помага за минимизиране на вредителите и болестите.