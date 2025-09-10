Нападение или не? Представител на НАТО коментира нахлуването на руски дронове в Полша

НАТО не счита нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша за нападение. Това е съобщил неназован представител на Алианса пред Reuters. Въпреки това, според мнението му атаката е била "злонамерено проникване." Стана известно и че Беларус е информирала Полша и Литва за приближаването на "неизвестни летателни апарати" към територията им, съобщи първият заместник-министър на отбраната Павел Муравейко. "Това е позволило на полската страна да реагира оперативно на действията на дроновете, като вдигне във въздуха дежурните сили", отбеляза той.

Туск потвърди, че руски дронове са навлезли в Полша. В САЩ: Това е атака срещу съюзник на НАТО (СНИМКИ И ВИДЕО)

Ролята на Беларус

По думите на Муравейко Беларус непрекъснато е следила дроновете, "изгубили курс в резултат на въздействието на средствата на радиоелектронната борба на страните".

При руска атака срещу Украйна: Полша използва оръжия срещу "враждебни обекти"

Междувременно външното министерство на Полша привика шарже д'афера на Русия Андрей Ордаш. Ордаш вече нарече изявленията на местните власти за руския произход на дроновете безпочвени: "Няма никакви доказателства, че тези дронове са с руски произход".

📸 A photo is circulating online, allegedly showing one of the Russian drones shot down over Poland



It is reported to have been found in the town of Mnichów (Łódź Voivodeship). pic.twitter.com/6xUV6Nojqy — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

Атаката

Припомняме, че над 10 руски дрона тип "Шахед" атакуваха Полша в нощта на 10 септември 2025 г. Полските власти заявиха, че става въпрос за безпрецедентно нарушаване на въздушното пространство. Премиерът Доналд Туск съобщи, че е информирал генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

