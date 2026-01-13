Напрежение в Арктика? Великобритания и НАТО готвят мерки срещу Русия и Китай

Великобритания заяви днес, че обсъжданията с други членове на НАТО за възпиране на руската активност в Арктика са „обичайна практика“. Този коментар бе направен след медийни информации, че Лондон води разговори с европейските си съюзници за разполагане на военни в Гренландия.

Вестник „Телеграф“ съобщи вчера, че военни ръководители от Великобритания и други европейски държави изготвят планове за евентуална мисия на НАТО в Гренландия – която президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно каза, че иска да придобие.

Вестникът написа, че британски представители са започнали разговори на ранен етап с Германия, Франция и други страни по планове, които могат да включват разполагане на британски войници, военни кораби и самолети за защита на Гренландия от Русия и Китай. Още: Британският премиер обсъди с Тръмп сигурността и възпирането на Русия в Арктика

Британската министърка на транспорта Хайди Александър, попитана в интервю за Скай Нюз дали Великобритания обсъжда разполагане на войски, каза, че разговорите за това как да бъде възпиран руският диктатор Владимир Путин в Арктика са „обичайна практика“.

„Това става все по-оспорван геополитически регион, с Русия и Китай… може да очаквате да разговаряме с всичките си съюзници в НАТО за това какво можем да направим, за да възпрем руската агресия в Северния полярен кръг“, каза Александър.

Попитан за информацията на „Телеграф“, правителствен говорител каза, че Великобритания е „ангажирана да работи със съюзниците от НАТО за укрепване на арктическите способности на НАТО за възпиране и отбрана“.

Тръмп каза, че САЩ трябва да притежават Гренландия – автономна част от Кралство Дания – за да се предотврати евентуално бъдещо окупиране от Русия или Китай на стратегически разположената и богата на полезни изкопаеми територия. По думите му американското военно присъствие там не е достатъчно. Още: Русия изпуска и ще изпуска дълго време облагите от Северния морски път: Украинска оценка

„Блумбърг“ съобщи, че група европейски държави, водени от Великобритания и Германия, обсъжда планове за засилване на военното си присъствие в Гренландия.

Позовавайки се на хора, запознати с плановете, в материала се казва, че Германия ще предложи създаването на съвместна мисия на НАТО за защита на арктическия регион.

„Файненшъл таймс“ съобщи днес, че скандинавски дипломати са отхвърлили твърденията на Тръмп за руски и китайски плавателни съдове, които оперират близо до Гренландия. Тръмп не е предоставил доказателства в подкрепа на твърденията си, които Дания оспорва. Данни за проследяване на плавателни съдове от MarineTraffic и LSEG показват, че няма присъствие на китайски или руски кораби близо до Гренландия.

„Телеграф“ написа, че европейските държави се надяват по-силното военно присъствие в Арктика да убеди Тръмп да се откаже от плановете си да присвои острова. Още: Дания се готви за война с Русия в Гренландия