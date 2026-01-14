Напрежението расте: Дания с повече военни в Гренландия

Дания ще засили военното си присъствие в Гренландия и води непрекъснат диалог с НАТО за укрепване на присъствието на пакта в Арктика, заяви днес датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен пред Франс прес, цитиран и от БТА.

"Ще продължим да укрепваме военното си присъствие в Гренландия, но също така ще настояваме в НАТО за повече учения и засилено присъствие на пакта в Арктика" написа министърът в изявление за AФП.

Това стана няколко часа преди среща между гренландски, датски и американски представители в Белия дом относно бъдещето на Гренландия, която сега е част от Дания, но се ползва с широка автономия.

