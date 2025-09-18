Войната в Украйна:

Напук на Навроцки: Полша удължи престоя и помощта за украинските бежанци

18 септември 2025, 01:42 часа 428 прочитания 0 коментара
Напук на Навроцки: Полша удължи престоя и помощта за украинските бежанци

Сенатът на Полша прие нов закон за чужденците и помощта за гражданите на Украйна. Този документ беше подготвен, след като президентът на страната Карол Навроцки наложи вето върху инициативата за статута на украинските бежанци в Полша. Както съобщава „Полско радио“, новият закон бе подкрепен от 57 полски сенатори. В същото време 32 души гласуваха против. Няма въздържали се.

Още: Полският президент наложи вето на закон за социални помощи и здравеопазване за украинци

Отбелязва се, че полският Сенат не внесе поправки в документа, който миналата седмица бе приет от Сейма. Сега той се счита за окончателно приет от парламента. В момента документът очаква подпис от страна на полския президент Карол Навроцки. Заместник-министърът на вътрешните работи Мацей Душчик се надява, че президентът ще подпише закона в настоящата му редакция.

Още: Скоро: Германия спира помощите за безработни украинци

Отбелязва се, че този закон удължава легалността на престоя в Полша на граждани на Украйна, които са избягали от войната, до 4 март 2026 г. Освен това документът засилва контрола върху получаването на социални помощи от чужденци. Правото на тях ще бъде свързано с професионална активност и обучение на деца в полско училище. Ще има и изключения – например родители на деца с увреждания. „Законът въвежда и ограничения по отношение на възможността за ползване на медицински услуги от възрастни граждани на Украйна. Става дума, по-специално, за медицински и лечебни програми, лечебна рехабилитация и стоматологично лечение“, се казва в материала.

Украинските бежанци в Полша

Към момента временната защита за украинците в Полша е валидна до края на септември 2025 г. Наскоро президентът Карол Навроцки наложи вето върху закона за помощта за украинците. „Не променям мнението си и считам, че 800 плюс трябва да получават само онези украинци, които поемат задължението да работят в Полша. Същото важи и за здравеопазването“, подчерта той.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Защо украинците трудно намират работа в Германия и как е настроено обществото?

Проучване показва, че мнозинството от гражданите на Полша подкрепят ветото на Навроцки върху документа за помощ за украинските бежанци. Такъв отговор са дали 59,8% от анкетираните.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Полша война Украйна украински бежанци Карол Навроцки
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес