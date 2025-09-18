Напук на Навроцки: Полша удължи престоя и помощта за украинските бежанци

Сенатът на Полша прие нов закон за чужденците и помощта за гражданите на Украйна. Този документ беше подготвен, след като президентът на страната Карол Навроцки наложи вето върху инициативата за статута на украинските бежанци в Полша. Както съобщава „Полско радио“, новият закон бе подкрепен от 57 полски сенатори. В същото време 32 души гласуваха против. Няма въздържали се.

Още: Полският президент наложи вето на закон за социални помощи и здравеопазване за украинци

Отбелязва се, че полският Сенат не внесе поправки в документа, който миналата седмица бе приет от Сейма. Сега той се счита за окончателно приет от парламента. В момента документът очаква подпис от страна на полския президент Карол Навроцки. Заместник-министърът на вътрешните работи Мацей Душчик се надява, че президентът ще подпише закона в настоящата му редакция.

Още: Скоро: Германия спира помощите за безработни украинци

Отбелязва се, че този закон удължава легалността на престоя в Полша на граждани на Украйна, които са избягали от войната, до 4 март 2026 г. Освен това документът засилва контрола върху получаването на социални помощи от чужденци. Правото на тях ще бъде свързано с професионална активност и обучение на деца в полско училище. Ще има и изключения – например родители на деца с увреждания. „Законът въвежда и ограничения по отношение на възможността за ползване на медицински услуги от възрастни граждани на Украйна. Става дума, по-специално, за медицински и лечебни програми, лечебна рехабилитация и стоматологично лечение“, се казва в материала.

Украинските бежанци в Полша

Към момента временната защита за украинците в Полша е валидна до края на септември 2025 г. Наскоро президентът Карол Навроцки наложи вето върху закона за помощта за украинците. „Не променям мнението си и считам, че 800 плюс трябва да получават само онези украинци, които поемат задължението да работят в Полша. Същото важи и за здравеопазването“, подчерта той.

Още: Защо украинците трудно намират работа в Германия и как е настроено обществото?

Проучване показва, че мнозинството от гражданите на Полша подкрепят ветото на Навроцки върху документа за помощ за украинските бежанци. Такъв отговор са дали 59,8% от анкетираните.