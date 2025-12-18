В последния момент: ЕС е предложил на Белгия гаранции срещу руските активи за Украйна

Страните от Европейския съюз са предложили допълнителни гаранции в последния момент, за да спечелят подкрепата на Белгия по плана за изпращане на заем на Украйна на стойност 210 милиарда евро, включващ замразени руски активи. Един от най-трудните въпроси в преговорите е как да се намерят пари, в случай че Кремъл си върне средствата, съдейки успешно блока. А Белгия не подкрепя плана на Европейската комисия именно заради опасенията, че тя ще трябва да плаща всичко в такъв сценарий, защото по-голямата част от активите са във финансовата институция Euroclear, базирана в страната.

Още: "Ако не финансираме Украйна, това ще е провал на Европа": Белгия променя позицията за заем с руските пари?

Няма да се излагат на риск парите на данъкоплатците

Искането на Белгия за неограничени гаранции от страните от ЕС беше счетено за нереалистично от повечето държави членки. Въпреки това страните от ЕС са измислили решение, с което да разширят гаранциите си, без да излагат на риск парите на данъкоплатците.

Неизползваните активи от заема ще бъдат първата линия на защита, ако ЕС трябва да възстанови средствата на Русия, гласят проектоизмененията, с които от брюкселското издание Politico са се запознали и които са били обсъдени от дипломатите на ЕС в сряда, 17 декември.

Още: Руското разузнаване се е прицелило в белгийски политици и финансови директори заради замразените активи

"Безпрецедентно покритие"

ЕС възнамерява да изпрати на Украйна 90 милиарда евро за следващите две години, което означава, че ще има финансов буфер за евентуални компенсации. Ако останалите средства не са достатъчни, Белгия може да се възползва от финансовите гаранции, предоставени от страните от ЕС.

Още: 210 млрд. евро заем за Украйна с руски пари: Колко ще плати България, ако Русия съди ЕС?

Текстът осигурява безпрецедентно покритие, което не оставя никакво съмнение, че рисковете се поделят между всички и че Белгия не е сама, ако направим това. ЕС е зад тях“, казва пред медията един от служителите, запознат с преговорите.

Снимка: iStock

Днес, 18 декември, както и утре се провежда среща на евролидерите в Брюксел, на която основна тема е именно заемът за Украйна със замразените руски активи. Няколко страни засега са против - освен Белгия, това са още България, Италия, Малта, Чехия, Унгария и Словакия.

В Euroclear се държат около 185 милиарда евро от всички активи в блока, а те са на стойност около 210 млрд. евро.

Още: Или пари днес, или кръв утре: Туск със зловещо предупреждение към ЕС

Целта на Европейската комисия е да се гарантира финансирането на Украйна, която от април нататък е изправена пред голям бюджетен дефицит без помощ от ЕС. Проектът на ЕК предвижда Киев да върне парите от заема, ако и когато Руската федерация ѝ изплати репарации за нанесените щети по време на войната. Що се отнася до алтернативите, те включват набиране на средства от държавите членки с нов заем, или директно бъркане в националните хазни - нещо, което е немислимо за държавите с високи дългове.

Вече може да се гласува с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие от 27-те евролидери, след като ЕС реши официално да блокира замразените активи на Руската централна банка за неопределен период от време. Преди това гласуване се състоеше на всеки 6 месеца. Това беше стъпка към отускането на заема за Украйна, но от ЕК дадоха да се разбере, че няма как да заобиколят Белгия и да се прокара решение без нея.

Още: Фон дер Лайен: Днес няма да си тръгнем, докато не вземем решение за финансирането на Украйна