Десетки български общини още не са заявили обучение за BG Alert

Все още 22 български общини от общо 265 не са заявили обучение за работа със системата BG Alert. Това каза главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). "Общините са независими и не можем да им разпоредим обучение", посочи той и отбеляза, че е изключително важно общините да се включат в обучението.

Липсва подготовка

"Ако през миналата година системата бе задействана от кметове, министри и областни управители само три пъти, през 2025 г. това се случи над 70 пъти и системата доказа своята функционалност", допълни директорът на ГДПБЗН.

По думите му случаите, в които BG Alert не е задействана, се дължат на хората, които трябва да работят със системата. Никога не е имало технически проблем, който да възпрепятства задействането ѝ. "Всичко е въпрос на знания и умения у хората, както при всичко останало", категоричен бе той.

Главен комисар Джартов напомни и за мерките за безопасност във връзка със зимния отоплителен сезон. "Лятото обикновено пожарите са в природата, а зимата са в жилищата, всяка година преди началото на пожароопасния отоплителен сезон организираме кампания", посочи той. Според него е изключително важно хората да използват обезопасени уреди, да са почистени комините, да не се съхраняват горими материали до отоплителните уреди.