Украйна се похвали с удари по руска военна техника за стотици милиони долари на летище "Белбек" (СНИМКИ)

През нощта на 17 срещу 18 декември далекобойни дронове на Центъра за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са нанесли успешни удари срещу руски компоненти за противовъздушна отбрана на военното летище "Белбек" на окупирания Кримски полуостров. С това се похвалиха от СБУ в своя Telegram канал. Поразени са няколко важни елемента от военната техника на руските сили, твърди службата в съобщението си.

Радари, ПВО система, самолет МиГ-31 - всички са били цел на украинците

Според СБУ са ударени два комплекса за радарно откриване с голям обсег "Небо-СВУ". Цената на всеки от тях е около 60-100 милиона долара.

Поразен е радар 92N6, който е компонент на противовъздушната ракетна система С-400 "Триумф". Цената на такъв радар за вътрешния пазар е 30 милиона долара, а тази за износ - 60 милиона долара.

Противовъздушна ракетна система "Панцир-С2" също е била атакувана успешно, твърди СБУ, като добавя, че очакваната цена за вътрешния пазар е 12 милиона долара, а експортната цена е 19 милиона долара.

Според доклада е бил ударен и самолет МиГ-31 с пълен боекомплект, чиято цена е 30–50 милиона долара, в зависимост от конфигурацията и въоръжението.

"СБУ продължава ефективната си работа по унищожаването на противовъздушните системи в Крим, които покриват важни военни и логистични съоръжения на окупаторите. Елиминирането на компонентите на тази ешелонирана система значително отслабва отбранителните и военните способности на врага в кримската посока“, заявиха от СБУ.

