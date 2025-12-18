След като излезе от психиатрията: Популярен гръцки певец е обвинен в сексуален тормоз

21-годишен мъж съди гръцкия поп певец Йоргос Мазонакис за сексуален тормоз, пише гръцкото издание Kathimerini. Делото е подадено в четвъртък сутринта, като обвинението срещу Мазонакис е свързано с „неподходящи“ сексуални посегателства върху младия мъж на работното му място. Младият мъж твърди, че инцидентът е станал през март. Чрез адвоката си изпълнителят отхвърли обвиненията като „неверни и необосновани“, допълва гръцката медия.

Певецът твърди, че е жертва на изнудване

Той добави, че е жертва на „организиран заговор за изнудване“, който включва предишни опити за опетняване на репутацията му в очевиден опит да бъде принуден да направи парично споразумение.

През лятото певецът беше в психиатрия Обезпокоителен инцидент, свързан с известния гръцки певец Йоргос Мазонакис, предизвика широка загриженост и дискусии не само в Гърция, но и в други балкански страни, включително и в България. Според ексклузивни източници на "Newsbomb", в четвъртък, 14 август 2025 г., сутринта Мазонакис е бил намерен в състояние на объркване, преди да бъде приет в психиатричната болница "Дромокайтио". Свидетели съобщават, че певецът се е обръщал към близките си сътрудници с непоследователни и агресивни реплики, включително: "Всички навън, напуснете, вие сте наркодилъри". Избликът, описан като момент на психическо разстройство, предизвикало тревога сред присъстващите, като източниците отбелязват необичайно напрегната атмосфера. ОЩЕ: Вкараха известен гръцки певец в психиатрия