Радев приключва консултациите в петък. Какво следва?

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще приеме представители на парламентарната група на "Величие", съобщават от пресслужбата на "Дондуков 2". С консултацията, която ще се проведе на 19 декември, петък, от 10:00 часа, приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

В рамките на цялата седмица президентът се срещна с всички парламентарно представени формации, като всички те декларираха:

невъзможност за излъчване на ново правителство в рамките на настоящия 51-и парламент и настояване за насрочване на предсрочни парламентарни избори;

промени в Изборния кодекс с цел по-голяма прозрачност и честност на вота, но разминавания във вижданията кои точно да са промените.

Припомнете си как преминаха консултациите дотук:

Какво следва?

Оттук насетне процедурата е изцяло в ръцете на държавния глава, който по Конституция след оставката на кабинета трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Първият мандат се връчва на най-голямата политическа сила в парламента - ГЕРБ-СДС, вторият – на втората парламентарна група - ПП-ДБ, а третият се връчва на парламентарна група по избор.

Сроковете са ясни, но не и политическия календар - първите две политически сили имат седмица, в рамките на която да предложат структура и състав на правителство, или да върнат мандата празен. Очакванията са и трите мандата да бъдат върнати празни в момента на връчването. В този смисъл, ако президентът реши изборите да са в средата или края на март, то съотв. точно 60 дни по-рано следва да издаде указ за назначаване на служебен кабинет и насрочване на предсрочните парламентарни избори. Това означава, че до средата или края на януари следва да е приключила т.нар. рулетка с мандатите, но и следващата процедура след нея - разговорите с потенциалните служебни премиери от т.нар. "домова книга" (9 кандидати), които също ще получат мандат за излъчване на правителство.