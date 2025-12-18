Гриша Ганчев се прости с Боян Радев: Почивай в мир, учителю!

„Почивай в мир, учителю!“. Това написа Гриша Ганчев в една от социалните мрежи след тъжната вест за кончината на великия Боян Радев. Както е известно, легендата на българската борба си отиде от този свят на 83-годишна възраст. Радев е първият двукратен олимпийски шампион на страната ни, световен първенец, трикратен победител в анкетата „Спортист на годината“, член на „Залата на славата“ на световната борба, дарител №1 в историята на Националния исторически музей и носител на орден „Стара планина“ I степен.

„Една от най-великите личности на световния спорт ни напусна“

След новината за смъртта на Боян Радев Гриша Ганчев реши да отдаде почит и да се прости със своя приятел в една от социалните мрежи. Бизнесменът качи снимка на легендарния борец, а отдолу написа: „Една от най-великите личности на световния спорт ни напусна. Почивай в мир, учителю!“. Посланието на Гриша Ганчев към покойния Боян Радев събра десетки лайкове и коментари за изключително кратко време.

Гриша Ганчев е един от най-големите спонсори на българската борба

Гриша Ганчев е тясно свързан с борбата. В младежките си години той е действащ състезател, а по-късно става един от най-големите спонсори на този спорт в България. До пролетта на 2024-та бизнесменът бе собственик и президент на футболния клуб ЦСКА. На 30 април обаче той и синът му Данаил решиха да се оттеглят от футбола у нас и да концентрират усилията си в борбата. Ганчев дори бе кандидат за президент на българската федерация, но си направи самоотвод по време на Общото събрание на централата и на поста се възкачи Станка Златева.

