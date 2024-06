Наруши кралския протокол: Ето какво направи Бриджит Макрон на кралица Камила (ВИДЕО)

Припомняме, че вчера в Нормандия беше отбелязана 80-годишнината от от десанта на 6 юни 1944 г.

Двете бяха облечени в бяло и положиха венци на мемориала на Британската Нормандия във Вер-сюр-Мер.

След като поставиха цветята си, те се отдръпнаха, за да отделят момент на размисъл и съпругата на Макрон протегна ръка към кралицата, но Камила изглеждаше малко склонна да протегне ръката си в ръкавица.

След като изглежда леко стисна ръката на Камила, Бриджит я пусна и двете застанаха една до друга пред мемориала. ОЩЕ: Байдън кацна в Париж, ето кой го посрещна (ВИДЕО)

Awkward moment Brigitte Macron breaks Royal protocol as she tries to hold Queen Camilla's hand at D-Day memorial in Normandy#Macron #DDay #Camilla #Royals pic.twitter.com/Qi3h66iYee