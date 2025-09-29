Нашата врата е отворена: Фон дер Лайен за проевропейския избор на Молдова

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства победата на проевропейската партия на президента Мая Санду на ключовите парламентарни избори в Молдова: „Никакви опити за насаждане на страх или разделение не могат да разколебаят вашата решимост“.

„Вие направихте избора си ясен: Европа. Демокрация. Свобода. Нашата врата е отворена. И ще стоим до вас на всяка крачка. Бъдещето е ваше“, написа Фон дер Лайен в X.

🇲🇩 Moldova, you’ve done it again.

⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve.



You made your choice clear:

⁰Europe. Democracy. Freedom.



Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰

The future is yours. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025

Партията на действието и солидарността (ПАС), ръководена от Санду, получава 50,03% от гласовете за избор на депутати в 101-местния парламент.

Проруският „Патриотичен блок“ печели 24,26% от вота, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Изборите бяха засенчени от обвинения за руска намеса във бившата съветска република.

Изборите на 28 септември бяха възприемани като ключови за продължаване на усилията на страната за интеграция в ЕС, стартирали след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

