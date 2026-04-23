Насред Донецк: "Азов" взриви с 8 дрона 12 офицери от спецчаст на ФСБ (ВИДЕО)

Украинска атака с дронове, която е завършила с прецизен удар по пункт на спецчастите на ФСБ в центъра на град Донецк, е убила 12 офицери от руската служба и е ранила още 15. Това съобщава в канала си в Телеграм командирът на Силите за безпилотни системи на украинската армия майор Роберт Бровди, с позивна "Мадяр".

Кадри, разпространявани онлайн, показват удар по многоетажна сграда. Тя е поразена с 8 дрона FP-2, всеки от които е носил бойна глава от между 60 и 100 килограма взрив, по думите на Мадяр. По това време в сградата са били офицери от командно звено на ФСБ, уточнява той. Ударът е нанесен в 8:01 часа на 22 април. Операцията е съвместно дело на Силите за безпилотни системи на Украйна и части от Първи корпус на украинската национална гвардия "Азов".

⚡️ Boom! Ukrainian drones hit an FSB command post in central Donetsk



Footage circulating online shows a strike on a multi-story building.



The attack reportedly took place on the morning of April 22. According to reports, officers from an FSB command unit were inside the… pic.twitter.com/A7vuPUhXKo — NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2026

Удареното звено на ФСБ е специализирано в контраразузнаване, саботажи, създаване на агентурни мрежи, преследване и задържане на "нелоялни" към Путин хора и (според задачата) физическото им елиминиране, както и координация на проруски групировки в окупираните украински територии, уточнява Мадяр.

