Украински удари в Луганск и Крим: Поразени са нефтобаза и охраната на ФСБ

За успешни удари в окупираните от Русия области Луганск и Крим, научаваме от материали в украинските медии РБК - Украйна и УНИАН. Поразени са руски-зенитно-ракетни комплекси, нефтобаза, но и руски военни обекти, а ударите са определени като успешни. В Луганск украинските военни са унищожили две руски зенитно-ракетни системи „Тор“ за една нощ, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на командира на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди.

Според него операцията е проведена в нощта на 22 февруари. Първата система за противовъздушна отбрана „Тор“ е била ударена на приблизително километър от окупирания Донецк, втората - в района на селището Тополине близо до Мариупол.

Същата нощ е извършен удар срещу нефтобаза в Луганск, но няма информация за поражения там.

Удар срещу охраната на ФСБ

Украинските военни успешно нанесоха удари по руски военни обекти в окупирания Крим, по-специално бяха ударени два гранични патрулни кораба проект 22460 „Охотник“ - от ВМС на Украйна обясниха, че това са доста големи единици, които са почти корвети, предаде УНИАН.

Информацията дойде от говорителя на украинските ВМС Дмитро Плетенчук.

„Корабите от този проект са доста големи единици. Те не са част от руския Черноморски флот, но са част от бреговата охрана на руската ФСБ. Всъщност това е поредното напомняне, че те определено не могат да се чувстват в безопасност в Крим“, каза Плетенчук. ОЩЕ: Путин засега може само да сънува земята, която иска с мирен договор - нужни са повече ресурси и жертви от Покровск, а Русия се задъхва (ОБЗОР - ВИДЕО)