Насред Санкт Петербург: Руски мужици опитват да свалят украински дронове с автомати (ВИДЕА)

Кадри от тази сутрин от самия Санкт Петербург показват как руснаци се опитват да спрат атаката на украинските дронове-камикадзе, стреляйки по тях с автомати. Кадрите са толкова стряскащи за самите руснаци, че коментарът към видеото в един от руските телеграм канали Supernova+ с над 250 хиляди абонати е съвсем лаконичен, предавайки цялото стъписване на руското население в едно изречение: "Питер... това е пълен позор."

Припомняме, че добре насочената украинска атака рано сутринта удари петролния терминал в Санкт Петербург, едно от най-големите съоръжения за претоварване на петролни продукти в северозападна Русия, което го прави стратегически обект в руската критична инфраструктура.

Според данните украинците са атакували с далекобойни дронове "Лютий", разработени на база малки самолети, ползвани да се пръскат земеделски култури. Те могат да летят на ниска височина, за да избегнат руската противовъздушна отбрана. Първият прототип на "Лютий" украинците направиха през октомври 2022 г., а серийното им производство започна около втората половина на 2023 г. "Лютий" летят автономно в продължение на стотици километри по сложни маршрути, за да избегнат засичането им и украинците обикновено ги пускат на рояци.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI