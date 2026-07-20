Как 5 кремълски "бухалки" опраскаха опозиционер на Путин и спряха предизборната му кампания за мир и "нормален живот"

"Надявам се да остана жив и свободен". С тези думи руският опозиционер Борис Надеждин обяви края на предизборната си кампания за Държавната дума - изборите за руския парламент, които ще се проведат през септември. Политикът, който през 2024 г. се беше кандидатирал за президент и хвърли ръкавицата към диктатора Владимир Путин, но не му бе позволено да участва във вота, беше арестуван преди седмица.

Делото е свързано с публикация, която той е направил през 2023 г., съдържаща линк към пряко предаване, в което се споменава вече покойният опозиционер Алексей Навални. Снимка на Навални се появява само за 10 секунди в конкретното видео.

Борис Надеждин от няколко дни е и с етикет "чуждестранен агент" в страната си.

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Възможностите му за участие в опозиционната политика са изчерпани

„Те ме заглушават, изтласкват ме от политиката и ми правят живота много труден. Бях атакуван от всички, които могат: Министерството на правосъдието ме обяви за чуждестранен агент, Министерството на вътрешните работи и съдилищата ме обявиха за екстремистки пропагандатор, Федералната служба за съдебно изпълнение ми забрани да пътувам в чужбина, а Агенцията за застраховане на депозитите и Антимонополната служба ме обявиха за фалирал", заяви Надеждин, който по принцип е университетски преподавател.

На 17 юли Борис Надеждин също така беше глобен с 1000 рубли за „показване на екстремистки символи“.

Снимка: Facebook.com/Борис Надеждин

"Фактът, че съм обявен за чуждестранен агент и за виновен в екстремизъм, изключва шанса ми да се кандидатирам за Държавната дума, съгласно избирателния закон. Моите законни възможности за участие в опозиционната политика в Русия са изчерпани. Надявам се това да е временно", каза той.

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"Не съм готов да излагам на риск онези, които ме подкрепят и участваха в предизборната кампания - семейството ми, екипът ми, събирачите на подписи и моите привърженици. Няма да предадем стотиците подписи, които сме събрали, на избирателната комисия. Средствата, събрани в сметката на кампанията, ще бъдат използвани за заплащане на събирачите на подписи и екипа на кампанията, а аз ще докладвам за резултатите“, написа политикът в канала си в Telegram.

Накрая той изрази благодарност към всички, които го подкрепиха, и надежда, че ще остане жив и свободен. „Докато в Русия има хора като вас, надеждата никога няма да изчезне! Сега трябва да разбера как да живея живота си. Надявам се да остана жив и свободен“, добави политикът.

Пътят на Борис Надеждин в политиката

Политическата кариера на Надеждин набра скорост в началото на 2024 г., когато той се опита да се кандидатира на президентските избори в Русия през същата година с платформа в подкрепа на мира и срещу войната в Украйна. В крайна сметка избирателните власти му забраниха да се кандидатира по "технически причини".

Тогава той заяви пред BBC, че е подкрепен от „десетки милиони хора“, които не искат „Русия да върви по този път на авторитаризъм и милитаризъм“. Надеждин също така каза по онова време, че ако бъде избран за президент, първата му задача ще бъде „да прекрати конфликта с Украйна, а след това да възстанови нормалните отношения между Русия и западната общност“.

Критиката му към Путин обаче остана умерена, което накара някои анализатори да предположат, че Кремъл ще му позволи да се кандидатира, за да придаде на изборите илюзията за честност. В крайна сметка руската избирателна комисия попречи на Надеждин да се кандидатира няколко седмици преди провеждането на вота - с мотива, че над 15% от подписите, които той беше представил с кандидатурата си, са били невалидни. Той оспори това решение, но в крайна сметка не успя да се кандидатира, както се случи и с други авторитетни фигури от опозицията.

Снимка: Facebook.com/Борис Надеждин

На 18 март 2024 г. Путин обяви убедителна победа, която му отвори пътя към пети мандат. Следващите президентски избори са насрочени за 2030 г., когато диктаторът ще бъде на 78 години. Конституционна поправка, приета през 2020 г., премахна ограниченията за броя на мандатите му, което му позволява да остане на власт до 2036 г.

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По-рано тази година, когато Кремъл започна да ограничава достъпа до интернет за милиони хора в цялата страна и икономическата криза в Русия се задълбочи, Надеждин заяви пред BBC, че хората „започват да разбират, че има пряка връзка между техните ежедневни проблеми като здравеопазването, цените на хранителните продукти, проблемите с интернет - и политиката на Владимир Путин".

Кремъл вече упражнява почти пълен контрол над руската политическа сцена и е малко вероятно на някого да му бъде позволено да оспори властта на Путин. Опозиционните фигури, които биха могли да предложат алтернатива на руските избиратели, са или в затвора, или в изгнание, или мъртви.

За изборите за Държавната дума през септември тази година Надеждин заяви, че планира да води кампания с платформа, призоваваща за „връщане към нормалния живот“. По-рано той призна, че властите могат да предприемат стъпки, за да го дисквалифицират отново.