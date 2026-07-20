Великобритания унижи Меган Маркъл пред целия свят

Меган Маркъл се почувства "унизена" по време на пътуване до Обединеното кралство с принц Хари и децата си, които за пръв път бяха приети от Крал Чарлз III от години. Според "People" пътуването се е превърнало в "кошмар" за 44-годишната Меган поради опасения за сигурността, които не можеха да бъдат гарантирани за нея и децата ѝ.

Още: Меган Маркъл е номинирана за "Еми" за скучното си лайфстайл предаване

Според вътрешен човек, близък до семейството на Хари и Меган, ситуацията може да е накарала Маркъл да се чувства "унизена". Източникът пише още, че Меган продължава да "подкрепя" Хари въпреки обтегнатите му отношения с кралското семейство.

Първа среща от 4 години

Снимка: Getty Images

Миналата седмица крал Чарлз III и кралица Камила бяха домакини на принц Хари, Меган Маркъл и децата им в селската си резиденция Хайгроув Хаус. Това беше първата среща на краля с Арчи и Лилибет от четири години. Децата на Хари и Меган посетиха Обединеното кралство за последно през 2022 г. за погребението на кралица Елизабет II. Припомняме, че 41-годишният принц Хари пристигна в Лондон, за да присъства на събитие на своята фондация - Игрите "Непобедими".

Още: Хари и Меган правят филм за войната в Афганистан

През 2020 г. актрисата Меган Маркъл и принц Хари, най-малкият син на крал Чарлз III и принцеса Даяна, се оттеглиха от кралските си задължения и напуснаха Великобритания. Сега двойката живее със сина си Арчи и дъщеря си Лилибет в САЩ. През това време отношенията им с кралското семейство забележимо се охладиха, отчасти поради мемоарите на принц Хари, в които той обвини семейството в расизъм и призна, че винаги се е чувствал като "резервна част", както и заради документалния сериал по Netflix, припомня БГНЕС.