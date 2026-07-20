Президент на Унгария? Легендата Юдит Полгар отговори на предложението

Шахматната легенда Юдит Полгар отклони предложението на унгарския министър-председател Петер Мадяр да стане президент на републиката - длъжност, която остана вакантна след приемането на конституционни изменения миналата седмица, предаде унгарската новинарска МТИ. Правомощията на президента Тамаш Шуйок бяха прекратени и негов приемник ще се избере от унгарския парламент.

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Изявлението

"Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация и затова не мога да приема тази покана", написа в социалните мрежи Полгар, която е смятана за най-великата шахматистка в историята.

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Тя оглавява без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години, като същевременно успява да влезе и в първата десетка на общата за двата пола световна ранглиста.

Предложението

Припомняме, че по-рано през деня премиерът на Унгария Петер Мадяр обяви, че ще предложи на Полгар да стане президент на страната, съобщи МТИ. Новината идва ден след като досегашният държавен глава Тамаш Шуйок подписа конституционна поправка, приета с гласовете на управляващата партия ТИСА, с която мандатът му беше прекратен. Според Ройтерс промяната е част от усилията на Мадяр да демонтира политическите структури, изградени по времето на бившия премиер Виктор Орбан.

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