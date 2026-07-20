Тежък инцидент в Манхайм: Българин падна от влак със 120 км/ч при бой с германец

26-годишен българин, работещ като служител по сигурността в германските железници, е получил тежки наранявания, след като е паднал от движещ се с около 120 км/ч влак по време на физическа саморазправа с пътник.

Инцидентът е станал на 17 юли. По първоначална информация 36-годишен германски гражданин, за когото се предполага, че е бил под въздействието на алкохол, отказал да представи билет за пътуване. На място били повикани двама служители на DB Security, сред които и българинът.

Спорът между тях ескалирал във физически сблъсък, при който германецът нанесъл удари на българския служител. По време на схватката 26-годишният мъж паднал от влака през повредена врата, докато композицията се движела с около 120 км/ч. Още: Румен Радев приветства интереса на германския бизнес към България

Българинът е настанен в болница с тежки травми.

Междувременно съдът е отказал да остави в ареста 36-годишния германец въпреки обвиненията срещу него и агресивното му поведение. Решението предизвика недоволство сред българската общност в Германия, като в Манхайм беше организиран протест с искане за справедливост за пострадалия.