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Блокадата на Азовско море срина руския износ на пшеница до най-ниското си ниво от десетилетие

20 юли 2026, 18:58 часа 572 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Блокадата на Азовско море срина руския износ на пшеница до най-ниското си ниво от десетилетие

Украинските удари в Азовско море, които спряха операциите в пристанищата Азов и Таман, парализираха руския износ на зърно. През юли руските износители ще изнесат 1,5 милиона тона пшеница - с една трета по-малко отколкото през същия месец на миналата година (2,1 милиона тона) и наполовина на средното за последните пет години (3,1 милиона тона), според прогнозите на SovEcon. Обемите на износа ще бъдат най-ниските от 2017 г. насам, според техните оценки, като на практика ще се върнат към нивата отпреди десетилетие.

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Ограниченията

„Основната причина за спада са ограниченията за корабоплаване през Керченския проток“, обяснява главният изпълнителен директор на SovEcon Андрей Сизов.

На 11 юли, след атаки с дронове срещу повече от 100 кораба в Азовско море, руските власти уведомиха корабните компании, че вече няма да приемат заявления за преминаване през Керченския проток. В резултат на това, според оценките на SovEcon, до 25% от общия износ на зърно и слънчогледово масло на Русия са изложени на риск - това е количеството, превозвано през плитките пристанища отвъд Керченския проток. Тези пристанища улесняват търговията със страните от Близкия изток и Турция, най-големият клиент на зърно за Русия, закупувайки почти една пета от износа. Слабото търсене от Египет и турските вносители оказва допълнителен натиск върху износа на пшеница, отбелязва Сизов.

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Поради проблеми в Керченския проток износът на зърно през река Дон е напълно спрян, съобщиха източници от индустрията пред базираното в Ростов изданието „Город N“: През изминалия селскостопански сезон 14,7 милиона тона зърно и продукти от преработката му са били изпратени в чужбина по този маршрут - 27% от общия износ на зърно на Русия.

Настоящата ситуация

„В момента всички елеватори в пристанищата на Дон са пълни“, оплаква се Александър Ярошенко, президент на холдинговата компания „Урал-Дон“. Закупуването на зърно на практика е спряно, нови доставки не се приемат, а вече договорените експортни сделки се провалят, защото стоките не могат да бъдат изнесени.

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„Активната търговия би трябвало да се възстанови в момента. Земеделските производители би трябвало да получат плащане за половината или цялата си реколта от пшеница и да я пуснат в обращение. Но няма на кого да я продадат!“, пояснява Ярошенко.

Теоретично, зърното може да бъде пренасочено към черноморските пристанища (Новоросийск, Туапсе), но според Ярошенко това е нереалистично. „Морските пристанища на Краснодарския край физически не са в състояние да обработят всички обеми, изнасяни от южна Русия за един сезон. И технически, ние няма да можем да го изнесем - железопътната инфраструктура не е проектирана за такива обеми.“

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Пътища за достъп

Тесните пътища за достъп до пристанищата Новоросийск и Туапсе физически няма да поберат лавината от вагони, обясни търговец на зърно от Ростов пред „Город N“: това не само ще създаде задръстване, но и ще спре движението с месеци. Освен това, черноморските пристанища не са проектирани да обработват износа на високо преработени, бързоразвалящи се продукти, както и на бобови растения и твърда пшеница.

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„Затварянето на Азовско-Донския басейн няма да доведе до преразпределение, а по-скоро до парализа на нишови сегменти и разваляне на високомаржинни продукти, спиране на преработвателните мощности и цялата пристанищна инфраструктура на Волго-Азовско-Донския басейн, презапасяване и икономически колапс на стратегически важни руски региони“, смята търговецът.

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Зърно Пшеница Русия война Украйна
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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