НАТО вдигна изтребители, за да спре руски Су-30 на път към Латвия

Германските и шведските военновъздушни сили изпратиха самолети на НАТО, след като два руски изтребителя бяха засечени да се насочват към въздушното пространство на Латвия над Балтийско море. Случаят е от 3 август.

Германските военновъздушни сили съобщиха, че самолетите от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство в Балтийско море са идентифицирали два руски Су-30.

Руските пилоти "са се държали некооперативно, но не агресивно", заявиха германските ВВС.

Gemeinsam mit #Nato-Partner #Schweden stiegen heute zwei deutsche #Eurofighter der Nato-Mission #VAPB zu einem Alpha Scramble auf. Zwei russische SU-30 wurde identifiziert. Die Piloten der Su verhielten sich unkooperativ aber nicht aggressiv . #QRA Together we are strong pic.twitter.com/wAukFkelxg