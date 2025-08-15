Вагони с дизелово гориво горят в Хасковско

Товарен влак с осем цистерни се запали. Няколко вагона с дизелово гориво са се обърнали и горят край село Пясъчево, Хасковско. На мястото на инцидента има 20 пожарни, които се опитват да овладеят огъня. Към мястото на инцидента пътуват и още пожарни екипи. Още: Пак неуредици с БДЖ, този път с влака от Варна

Горят осем цистерни

„Към настоящия момент има информация, че има инцидент с дерайлирал влак, който превозва дизелово гориво. Горят осем цистерни“, каза в ефира на bTV главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", който пътува към мястото на инцидента.



Той увери, че няма опасност за населените места. Екипите на пожарната се борят с огъня, така че да се предотврати разрастването му.

Към момента няма информация как се е стигнало до инцидента.

„Предварителната информация, с която разполагам, е, че става въпрос за композиция с 34 вагона и два локомотива“, каза инженер Бойчо Скробански, председател на Националния борд за разследване на произшествията в БДЖ за сутрешния блок на bTV. Композицията е на лицензирано железопътно предприятие за товарни превози. Тя превозва горива от Варна до Белозем, уточни той.

По думите му причина за инцидента е дерайлирането на композицията.

„Вследствие на това се самозапалва цистерна и най-вероятно пожарът се е разраснал.

