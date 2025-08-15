Войната в Украйна:

МВнР с предупреждение: Проблеми с полетите на Ryanair в Испания

15 август 2025, 07:04 часа 374 прочитания 0 коментара
МВнР с предупреждение: Проблеми с полетите на Ryanair в Испания

Служителите на фирма Azul Handling, отговаряща за наземното обслужване на полетите на авиокомпания Ryanair в Испания, са обявили готовност за стачни действия, информират от Министерството на външните работи (МВнР). Стачните действия ще са всяка сряда, петък, събота и неделя в часовите интервали от 5:00 до 9:00 часа, от 12:00 до 15:00 часа и от 21:00 до 23:59 часа, считано от днес.

ОЩЕ: Изтребители ескортираха полет на Ryanair от София до Лондон

Стачните действия ще продължат потенциално до 31 декември 2025 г., ако исканията на служителите не бъдат изпълнени. 

Проблеми с полетите

Очаква се да бъде засегнато наземното обслужване, включително обработката на багаж, особено в най-натоварените часове, във всички бази на Ryanair в Испания. От своя страна авиокомпанията е обявила, че не очаква стачните действия да окажат влияние върху изпълнението на графика на планираните полети.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

МВнР препоръчва на българските граждани, планиращи да пътуват през посочения период с полети от или до Испания, да проверяват предварително и да следят информацията за своите полети в сайтовете или мобилните приложения на съответните авиокомпании.

ОЩЕ: МВнР с предупреждение към пътуващите в Италия

В началото на август Ryanair съобщи, че е извършила над 113 000 полета през юли и е отменила 680, главно поради стачките на френските контрольори.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Испания МВнР Полети Ryanair стачка
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес