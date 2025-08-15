МВнР с предупреждение: Проблеми с полетите на Ryanair в Испания

Служителите на фирма Azul Handling, отговаряща за наземното обслужване на полетите на авиокомпания Ryanair в Испания, са обявили готовност за стачни действия, информират от Министерството на външните работи (МВнР). Стачните действия ще са всяка сряда, петък, събота и неделя в часовите интервали от 5:00 до 9:00 часа, от 12:00 до 15:00 часа и от 21:00 до 23:59 часа, считано от днес.

Стачните действия ще продължат потенциално до 31 декември 2025 г., ако исканията на служителите не бъдат изпълнени.

Проблеми с полетите

Очаква се да бъде засегнато наземното обслужване, включително обработката на багаж, особено в най-натоварените часове, във всички бази на Ryanair в Испания. От своя страна авиокомпанията е обявила, че не очаква стачните действия да окажат влияние върху изпълнението на графика на планираните полети.

МВнР препоръчва на българските граждани, планиращи да пътуват през посочения период с полети от или до Испания, да проверяват предварително и да следят информацията за своите полети в сайтовете или мобилните приложения на съответните авиокомпании.

В началото на август Ryanair съобщи, че е извършила над 113 000 полета през юли и е отменила 680, главно поради стачките на френските контрольори.