Войната в Украйна:

От кога започва биенето на сондажи в Плевен: Областният управител обяви мерките

15 август 2025, 07:25 часа 199 прочитания 0 коментара
От кога започва биенето на сондажи в Плевен: Областният управител обяви мерките

От другата седмица в понеделник започва ударно биене на сондажи и в близките две седмици трябва да се оправят всички документи, за да може да стартират ремонтите в Плевен, които ще подобрят водоподаването. Това заяви пред bTV областният управител на Плевен Николай Абрашев. Трябва да се види какво ще излезе от сондажите. Досега не е имало такава практика и ще видим какво ще извадим от тях, предположи областният управител.

Още: Радомир без вода, хората недоволстват

Кога Плевен ще има вода?

Той обясни, че Плевен има вода два часа сутрин и два часа вечер. „Спазват се графици, за да можем да си покрием нуждите, но бих искал да започна от вчерашната среща и бих искал да благодаря първо на министър Иван Иванов и на кметовете на Ловеч и на Троян“, благодари областният управител. Кметовете на Ловеч и Троян ползват по-малко вода от това, което им стига от язовир Черни Осъм. Почти всичката вода от язовира идва в Плевен и въпреки това пак няма вода, посочи Николай Абрашев.

Още: Безводието в Плевен: Регионалният министър каза кога най-рано може да започнат действия

Абрашев се надява до няколко седмици да има резултат от сондажите, а от следващия месец вече да се работи за разрешаване на проблема.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той се надява в най-кратки срокове Плевен да има постоянно вода, а да не е на воден режим.

Още: Режимът на водата в Плевен и околностите започва в по-ранен час

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Плевен безводие липса на вода
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес