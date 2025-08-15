От кога започва биенето на сондажи в Плевен: Областният управител обяви мерките

От другата седмица в понеделник започва ударно биене на сондажи и в близките две седмици трябва да се оправят всички документи, за да може да стартират ремонтите в Плевен, които ще подобрят водоподаването. Това заяви пред bTV областният управител на Плевен Николай Абрашев. Трябва да се види какво ще излезе от сондажите. Досега не е имало такава практика и ще видим какво ще извадим от тях, предположи областният управител.

Кога Плевен ще има вода?

Той обясни, че Плевен има вода два часа сутрин и два часа вечер. „Спазват се графици, за да можем да си покрием нуждите, но бих искал да започна от вчерашната среща и бих искал да благодаря първо на министър Иван Иванов и на кметовете на Ловеч и на Троян“, благодари областният управител. Кметовете на Ловеч и Троян ползват по-малко вода от това, което им стига от язовир Черни Осъм. Почти всичката вода от язовира идва в Плевен и въпреки това пак няма вода, посочи Николай Абрашев.

Абрашев се надява до няколко седмици да има резултат от сондажите, а от следващия месец вече да се работи за разрешаване на проблема.

Той се надява в най-кратки срокове Плевен да има постоянно вода, а да не е на воден режим.

