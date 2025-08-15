Тейлър Суифт разкри за кого е писала песни в продължение на години

35-годишната мегазвезда Тейлър Суифт направи дебюта си в подкаста на своя приятел, играч в отбора Kansas City Chiefs, заедно с брат му Джейсън Келси на 13 август и разкри много неща за срещата си с него. Докато обсъждаха неуспешния опит на Травис да се запознае с нея чрез гривна за приятелство, която той ѝ е направил, Тейлър призна, че е била трогната от неговите старомодни жестове, с които се е опитал да привлече вниманието ѝ.

"Този тип не получи среща и сега прави това проблем на всички. Това е, което си помислих в началото. Разбираш ли, той дори не се свърза с нашето ръководство. Дойде с Пат (Махоумс) и си помисли, че защото познава жената от асансьора, може да ѝ каже да го пусне в моята гримьорна", сподели певицата.

Тейлър Суифт сравни ухажването на Травис Келси с филм на Джон Хюз.

"Чувствах се като в филм на Джон Хюз от 80-те години, а той стоеше пред прозореца ми с касетофон и казваше: „Искам да излезем на среща! Искаш ли да излезем на среща? Направих ти гривна на приятелството! Искаш ли да излезем на среща?", каза още тя.

Музиката на Тейлър

Хитовата изпълнителка признава, че Травис се е оказал мъжът, за когото е писала в песните си.

"Помислих си: "Ако този човек не е луд, това е нещо, за което пиша песни от тийнейджърските си години, че искам да ми се случи", заяви тя с усмивка.

А 35-годишната спортна звезда използва текстовете ѝ, за да разбере най-добрия начин да впечатли Тейлър.

"Седях там на турнето Eras и слушах всяка една от тези песни, като си мислех: „Знам точно какво иска тя от мен. Аз съм най-щастливият човек на света", посочи той.

