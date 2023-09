Частите на 25-а армия най-вероятно са съсредоточени в района на Луганск в североизточната част на Украйна. „През август 2023 г. в съобщенията за набиране на военнослужещи в 25-а резервна армия се посочваше, че тя ще бъде дислоцирана в Украйна от декември 2023 г.“, се казва още в доклада.

Вероятно се е наложило тези части да бъдат изпратени по-рано от планираното заради недостига на жива сила.

Вчера, 12 септември, говорителят на Таврическите сили за отбрана полковник Олександър Щупун заяви, че руското военно командване повтаря една и съща грешка, от която украинските сили се възползват - то прехвърля резерви от други направления, което "завършва зле за тях", каза той пред телевизия "Еспресо".

Припомняме, че по-рано през месеца в интервю топ разузнавачът на Украйна Кирило Буданов разказа, че 25-та руска армия, която трябва да замени претърпялата огромни загуби 41-ва армия при неуспешната зимна офанзива в Луганска област, поне по дукументи би трябвало да има 30 000 души персонал - войници с договори с руското военно министерство, разделени в две моторизирани дивизии, както и неуточнен брой танкове.

