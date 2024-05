Принц Уилям: Кейт се чувства добре (ВИДЕО)

Престолонаследникът направи изявлението на първото си посещение на островите Сили, откакто стана херцог на Корнуол. Още: Кейт Мидълтън и принц Уилям се оттеглят от публичното пространство

През март Кейт Мидълтън обяви, че е диагностицирана с рак в специално видеообръщение. Това се случи само месец след като Бъкингамският дворец съобщи, че и Крал Чарлз III се бори с онкологично заболяване.

Kate is doing well, Prince William says https://t.co/AHF92AWXCz