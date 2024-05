F-16 е още по-близо: Украйна получи първия симулатор (ВИДЕО)

"F-16 са още по-близо, имаме първия симулатор в Украйна, предоставен от Чехия. Основният му модул вече се тества от специалисти, базирани в една от бригадите на тактическата авиация. След това ще бъдат монтирани хидравликата и пилотската кабина, за да може пилотът да усети максимално реалистичността на тренировъчния полет. Благодаря на всички, които помагат на Украйна да укрепи авиационния си капацитет", каза Олешчук.

Czechia has handed over the first F-16 fighter jet simulator to a Ukrainian tactical aviation brigade, Air Force commander Oleschuk confirms. Its main module is already being tested and prepared for operation by Ukrainian specialists. pic.twitter.com/qgjsGhmP3U