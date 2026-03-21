"Не искаме да сме Унгария": Най-големият антиправителствен протест в Чехия от 7 г. насам (ВИДЕО)

Десетки хиляди чешки граждани се присъединиха днес, 21 март, към най-големите демонстрации срещу правителството от 2019 г. насам, за да протестират срещу съкращенията в средствата за отбрана, одобрени от премиера Андрей Бабиш, както и поради опасенията, че неговото правителство ще се прицели в държавните медии, предаде агенция Reuters, цитирана от БТА. Демонстранти започнаха да пристигат часове преди началото на протестното шествие на равнината Летна, откъдето се разкрива гледка към историческия център на Прага. Много от тях развяваха чешки и европейски знамена.

Цели 250 000 души на протест, очакват се много повече

Организатори на протестните движения смятат, че към демонстрациите са се присъединили около 250 000 души. Очакванията са протестът да събере около 400 000 недоволни граждани.

Още: Пожарът в чешки оръжеен склад: Властите насочват случая към Украйна, не към Израел (ВИДЕО)

"Тук съм, защото ме е грижа за бъдещето на страната ми", заяви 22-годишният Томаш Халупка. "Разочароващо е, че настоящото правителство се опитва да манипулира свободните и независими медии, свободата и демокрацията са от основно значение", допълни той.

Mass protests in Prague against Babiš’s government



Organizers expect around 400,000 people to take part in the demonstrations.



People took to the streets with the slogan “We will not let our future be stolen.” The protest is directed against democratic backsliding and the… pic.twitter.com/fOdmUHtuTo — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2026

Премиерът Бабиш и неговата популистка партия "Движение на недоволните граждани" (АНО) се върнаха на власт през декември миналата година, след като прекараха четири години в опозиция. Андрей Бабиш застана начело на коалиция, в чийто състав попадат десни и крайнодесни партии.

Още: Чешкият парламент отхвърли искане премиерът Бабиш да бъде предаден на съд

"Не искаме да бъдем Унгария"

Организаторите на протеста от неправителствената организация "Милиони мигове за демокрация" предупредиха, че страната може да поеме по пътя на Словакия или Унгария, които влязоха в конфликт с Европейската комисия по въпроси, свързани с върховенството на закона.

"Не искаме да бъдем Унгария", заяви учителката Хана Маланикова. "Не искаме да последваме примера и на Словакия, така че е време да се събудим", призова тя.

Още: Чешкият премиер популист явно пак ще точи евросубсидии с бизнес империята си

През изминалия месец се състоя подобен протест, на който се събраха 90 хиляди души в подкрепа на президента Петр Павел, който се противопостави на назначения на министри от правителството на Бабиш, както и на орязването на средствата за отбрана.

Освен това протестиращите критикуват плановете за промяна на финансирането на обществената телевизия, като предупредиха, че това може да подкопае нейната независимост.

Друг повод за тревога са и намеренията за затягане на правилата за разкриване на информация от страна на неправителствените организации.

Още: Като беден роднина, който иска на кино без билет: В Чехия разсипаха решението да се участва в Съвета за мир