349 лв. за тон е недопустимо, 348 лв. е приемливо: Бонев за уж спечелената "война срещу мафията в боклука"

Кризата с боклука доведе до едно хубаво нещо - най-сетне Столична община започна да изгражда собствен капацитет за поддържане на хигиената в града. Все още стъпките са недостатъчни и много от тях ад хок, но посоката е вярна. От години Спаси София повтаряме, че единственият ефективен начин за борба с мафията с боклука в София е общински капацитет. Това заяви в профила си във Facebook лидерът на партията Борис Бонев.

ОЩЕ: Чистотата в София: КЗК каза "Да" на четири решения, едно се преразглежда

Само така, според него, "София ще спре да бъде зависима от Вълци, Титани, Такита-макита и т.н". "Това беше и основна наша политика, която защитавахме пред Терзиев от ден 1 на новото управление. Уви, 2 години бяха абсолютно загубени", пише той.

По думите на Бонев обаче, публично обявената "война срещу мафията в боклука" е приключила безславно. И обяснява защо:

Зона 1 (Средец, Лозенец, Студентски) - Поръчката е прекратена, тъй като предложената цена от фирма "Зауба" е твърде висока - 379лв/тон при прогнозна цена от 166 лв/тон

Зона 2 (Искър, Панчарево, Кремиковци) - Избрана е фирма "БКС Чистота", т.е. Титан с цена 325 лв/тон при прогнозна цена от 166 лв/тон.

Зона 3 (Изгрев, Слатина, Подуяне) - Поръчката е прекратена, като не са отворени ценовите оферти.

Зона 4 (Илинден, Надежда, Сердика) - Избрана е фирма "Норм Санаи" с цена 179лв/тон при прогнозна цена 166 лв/тон

Зона 5 (Банкя, Връбница, Нови Искър) - Избрана е фирма "БКС Чистота", т.е. Титан с цена 348 лв/тон при прогнозна цена 166 лв/тон.

Зона 6 (Люлин, Красно село) - Поръчката е прекратена, тъй като предложената цена от консорциум "Триадица" е твърде висока, а именно 349 лв/тон при прогнозна цена 166 лв/тон.

Зона 7 (Възраждане, Оборище, Триадица-център) - Поръчката е прекратена, тъй като предложената цена от консорциум "Триадица" е твърде висока, а именно 349 лв/тон при прогнозна цена 166 лв/тон.

ОЩЕ: До нов конкурс: Терзиев гарантира почистването от боклук и сняг на шест квартала

Той подлага под съмнение и втория анекс на изтеклия договор с „Титан“ за почистването на Зони 1 и 7 и ще продължат да се чистят със „спорен от правна гледна точка договор“.

Бонев поставя и няколко въпроса:

Има ли Столична община преференциално отношение към фирма Титан? Ако цена 348 лв/тон е приемлива за Общината, защо тогава не беше възложена поръчката в Люлин и Красно село, а се стигна до планини от боклуци и месеци сериозни проблеми с почистването? На каква цена са сключени новите анекси с фирма Титан за две от зоните? Какъв е срокът на двата анекса?

Бонев обяснява, че лично е предупреждавал Васил Терзиев, че ще бъде саботиран с три големи теми - протест на градския транспорт, криза с боклука, кражба на "Топлофикация". Първите две се били случили, третото било на път да се случи. "И за трите големи теми давах решения. Нямаше кой да чуе и сега целият град си пати", завършва той.

❗ Кризата с боклука доведе до едно хубаво нещо - най-сетне Столична община започна да изгражда собствен капацитет за... Публикувахте от Boris Bonev в Понеделник, 22 декември 2025 г.